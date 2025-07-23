Гэтжи заявил, что UFC проявит к нему неуважение, если ему предложат бой с Пимблеттом

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи объяснил, почему не собирается драться с англичанином Пэдди Пимблеттом, отметив, что его интересует лишь бой за титул с испано-грузином Илией Топурией.

«Готов ли я подраться с Пимблеттом? Абсолютно нет. Если в UFC хотят, чтобы пошёл по этому пути, то не думаю, что я им больше нужен. Знаю, это звучит мелочно или как-то так, но за мной третье место в рейтинге, а рекорд в последних четырёх боях 3-1. Чемпион вызывал меня на бой, но потом отказался. И матчмейкеры свели его с парнем [Оливейрой], у которого 2-2 в последних четырёх боях.

Если их алгоритм [вычисления следующего претендента] говорит им просто использовать меня, пока я не проиграю, то мне действительно придётся пересмотреть свои действия. Я подписался в лигу, основанную на заслугах», — приводит слова Гэтжи портал Sportskeeda.