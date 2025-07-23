Гэтжи объяснил, почему в UFC не хотят давать бой за титул Арману Царукяну

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии, а также объяснил, почему матчмейкеры не хотят организовывать бой между Матадором и Арманом Царукяном.

«Илия выглядел очень, очень хорошо в лёгком весе. Да, он особенный. У него отличный футворк, Илия всегда в хорошей позиции. Уверенность — это важный фактор в нашем спорте, а он сейчас максимально уверен в себе. Топурия набрал обороты, идёт на отличной серии в UFC.

Так что в бою с таким парнем нужно сразу сбить у него этот настрой. Он опасный и любит биться. Бой с Топурией может получиться классным с любым из текущих претендентов. Хотя понятно, что матчмейкеры держат Армана подальше от него, поскольку он жесть какой скучный. Никто не хочет смотреть его бои. Также в гонку ворвался Холлоуэй. Я рад, что эти парни поднялись и сделали лёгкий вес более зрелищным. Они выглядели быстрее, чем мы ожидали», — сказал Гэтжи в интервью ESPN.