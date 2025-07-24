Илия Топурия: с удовольствием сразился бы с победителем боя Канело — Кроуфорд

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что хотел бы провести поединок с победителем боксёрского боя за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.

«Я бы с удовольствием сразился с победителем боя Канело — Кроуфорд. Но только не хочу проводить бой с Канело. Сауль был моим кумиром, и я многому у него научился», — приводит слова Топурии аккаунт @freak.mma.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 29 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 317, испано-грузин победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру.