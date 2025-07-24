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Фергюсон утверждает, что отец Хабиба намеренно саботировал бои своего сына с ним

Фергюсон утверждает, что отец Хабиба намеренно саботировал бои своего сына с ним
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41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон выразил уверенность в том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов намеренно снимался с поединков против него.

«Мы долго ненавидели друг друга. А отец Хабиба оказал ему услугу, не подпуская его к бою со мной. Они чувствовали во мне опасность. Хабиб никогда не примет бой со мной. Ни он, ни Конор не выйдут со мной в клетку. Именно этот страх я вселил в них тогда, когда дрался с Энтони Петтисом. Был готов победить их всех в тот вечер», — сказал Фергюсон в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

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