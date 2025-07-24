Крылов дал прогноз на реванш Анкалаева и Перейры

10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Никита Крылов дал прогноз на реванш между действующим чемпионом UFC в категории до 93 кг соотечественником Магомедом Анкалаевым и представителем Бразилии Алексом Перейрой. Их бой состоится 4 октября на турнире UFC 320.

«Фаворитом для меня остаётся Магомед. По очкам, скорее всего, выиграет именно он. Вопрос лишь в том, какие выводы сделают Алекс и его тренерский штаб. Как они проведут подготовку к новому бою, что нового он сможет предложить. Глупо исключать любую вероятность досрочной победы от такого высококлассного ударника. Это будет интересное противостояние. Но фаворитом остаётся Магомед», — сказал Никита Крылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.