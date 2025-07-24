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Никита Крылов: на время уйти из UFC было лучшим решением в карьере

Никита Крылов: на время уйти из UFC было лучшим решением в карьере
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10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Никита Крылов поделился мнением о своём уходе из сильнейшей организации в мире в 2017 году.

«Об этом этапе карьеры я ни в коем случае не жалею. Я тогда, по собственному мнению, был слегка сыроват для работы с топами. Это и показал поединок с Мишей Циркуновым. Кроме того, мне удалось подраться на родине. Это навсегда вписалось в мою память, стало очень ярким событием в карьере. Без ухода не случилось бы этого перформанса на родной земле. Плюс условия моего нахождения в UFC здорово улучшились. Не могу сказать, что есть какая-то жалость. Это было одно из лучших решений в моей карьере», — сказал Никита Крылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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