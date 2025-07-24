Тони Фергюсон заявил о готовности провести бой с Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме

41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон заявил о готовности подраться с 36-летниим членом Зала славы UFC, а также бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме.

«Я бы подрался с Хабибом в Белом доме, и я гарантирую вам, что возможно, он бы этого хотел. Его отец говорил, что единственный бой, который нужно устроить – это бой между мной и этим парнем», — сказал Фергюсон в интервью на Youtube-канале MMA Crazy.

Напомним, бои между Фергюсоном и Хабибом по разным причинам отменялись пять раз.