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Тони Фергюсон заявил о готовности провести бой с Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме

Тони Фергюсон заявил о готовности провести бой с Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме
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41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон заявил о готовности подраться с 36-летниим членом Зала славы UFC, а также бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме.

«Я бы подрался с Хабибом в Белом доме, и я гарантирую вам, что возможно, он бы этого хотел. Его отец говорил, что единственный бой, который нужно устроить – это бой между мной и этим парнем», — сказал Фергюсон в интервью на Youtube-канале MMA Crazy.

Напомним, бои между Фергюсоном и Хабибом по разным причинам отменялись пять раз.

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