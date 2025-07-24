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«Усик разобрал Гассиева на части, это искусство бокса». Беллью – о бое 2018 года в Москве

«Усик разобрал Гассиева на части, это искусство бокса». Беллью – о бое 2018 года в Москве
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Бывший чемпион мира Тони Беллью вспомнил бой между Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым, который прошёл в Москве в 2018 году.

«Я не думаю, что вы когда-либо увидите более чистое боксёрское мастерство, чем то, что он показал против Мурата Гассиева в России. Это было искусство бокса — нанеси удар и не пропусти в ответ. Я изучал этот бой перед нашей встречей, и в том выступлении невозможно было найти слабые места. Он уникален. А ведь это был Мурат Гассиев, вероятно, самый разрушительный и опасный крузер на тот момент, а Усик просто разобрал его на части», — приводит слова Беллью Esportsinsider.

Гассиев в тот момент был чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе, а Усик обладал поясами WBC и WBO. Победа в итоге досталась Усику единогласным решением судей.

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