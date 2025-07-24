Пакьяо рассказал о планах на карьеру после ничьей с Барриосом

46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо заявил о готовности продолжать профессиональную карьеру после боя с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем Марио Барриосом.

«Вопрос не в том, хочу ли я снова драться. Главное, чтобы было достаточно времени на подготовку. Меня интересует только полноценная подготовка, потому что я не хочу драться с бойцами второго или третьего уровня ради денег. Я хочу выйти на по-настоящему конкурентный бой, с честью.

Я уже в форме. С парой месяцев дополнительной подготовки я смогу вернуться и быть готовым к любому стилю соперника на 100%. Я готов», — приводит слова Пакьяо boxingscene.

Бой между Пакьяо и Барриосом состоялся в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился ничьей решением большинства судей.