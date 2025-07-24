Тони Фергюсон рассказал, какой совет дал Исламу Махачеву

41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон рассказал, какой совет дал бывшему обладателю чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории россиянину Исламу Махачеву.

«Я дал ему совет. Я знаю, что все слушают мои советы. Мой совет был достичь этого веса и оставаться в нём какое-то время. Знаете, когда вы прыгаете в весе, ваше тело не готово. Вашему телу нужно выдержать немного больший вес. Когда мы говорим об управлении или потере всего этого веса, вашему телу нужно адаптироваться», — сказал Фергюсон в интервью на Youtube-канале MMA Crazy.

Ранее Махачев освободил свой титул в легком весе и перешёл в полусреднюю весовую категорию. Соперником Махачева в в полусреднем весе, вероятнее всего, станет Джек Делла Маддалена.