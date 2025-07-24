Шара Буллет заявил о желании выступить на турнире UFC в Белом доме
Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил о желании выступить на турнире организации, который может состояться в Белом доме.
«Да, как и все бойцы, хотел бы подраться в Белом доме. Хоть один россиянин там должен быть. Соперник должен быть американец. Не знаю кто. Надо посмотреть, кто из них на хорошем счету», – приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.
Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.
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