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Шара Буллет заявил о желании выступить на турнире UFC в Белом доме

Шара Буллет заявил о желании выступить на турнире UFC в Белом доме
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил о желании выступить на турнире организации, который может состояться в Белом доме.

«Да, как и все бойцы, хотел бы подраться в Белом доме. Хоть один россиянин там должен быть. Соперник должен быть американец. Не знаю кто. Надо посмотреть, кто из них на хорошем счету», – приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.

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