Инсайдер сказал, с кем 46-летний Пакьяо может сразиться в следующем бою

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо может провести поединок с обладателем регулярного титула WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцем Роландо Ромеро (17-2, 13 KO), сообщает инсайдер Сальвадор Родригес.

«Идут разговоры о Мейвезере, Джервонте Дэвисе и реванше с Барриосом, но, похоже, что самым вероятным соперником Пакьяо является Роландо Ромеро», — написал Родригес в социальной сети X (ранее Twitter).

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.