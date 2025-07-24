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Шара Буллет назвал двух бойцов в среднем весе UFC, с которыми хотел бы сразиться

Шара Буллет назвал двух бойцов в среднем весе UFC, с которыми хотел бы сразиться
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, назвал двух приоритетных соперников в своём дивизионе.

«Веттори хотел бы и Адесанью», — сказал Магомедов в интервью телеграм-каналу «Спорт на Кинопоиске».

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.

26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) Магомедов сразится с канадцем Марком-Андре Баррио. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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