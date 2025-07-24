Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Завершивший карьеру Сергей Ковалёв появился в обновлённом рейтинге WBO

Завершивший карьеру Сергей Ковалёв появился в обновлённом рейтинге WBO
Аудио-версия:
Комментарии

Обновились рейтинги Всемирной боксёрской организации (WBO). Примечательно, что трёхкратный чемпион мира россиянин Сергей Ковалёв, завершивший карьеру в 2025 году, вошёл в топ-10 первого тяжёлого веса (до 90,7 кг).

Чемпион – Хильберто Рамирес (Мексика);
1. Крис Биллам-Смит (Великобритания);
2. Роман Фресс (Германия);
3. Умар Саламов (Россия);
4. Тахир Кахрович (Германия);
5. Робин Сафар (Швеция);
6. Ричард Риакпоре (Великобритания);
7. Матеуш Мастернак (Польша);
8. Сергей Ковалёв (Россия);
9. Каллум Джонсон (Великобритания);
10. Майк Перес (Куба).

Материалы по теме
Тайсон Фьюри назвал двух величайших российских боксёров

40-летний Сергей Ковалёв показал взрывную работу на груше

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android