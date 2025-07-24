Завершивший карьеру Сергей Ковалёв появился в обновлённом рейтинге WBO

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Обновились рейтинги Всемирной боксёрской организации (WBO). Примечательно, что трёхкратный чемпион мира россиянин Сергей Ковалёв, завершивший карьеру в 2025 году, вошёл в топ-10 первого тяжёлого веса (до 90,7 кг).

Чемпион – Хильберто Рамирес (Мексика);

1. Крис Биллам-Смит (Великобритания);

2. Роман Фресс (Германия);

3. Умар Саламов (Россия);

4. Тахир Кахрович (Германия);

5. Робин Сафар (Швеция);

6. Ричард Риакпоре (Великобритания);

7. Матеуш Мастернак (Польша);

8. Сергей Ковалёв (Россия);

9. Каллум Джонсон (Великобритания);

10. Майк Перес (Куба).

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