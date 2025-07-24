Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян отреагировал на нежелание Топурии защищать титул UFC против него

Царукян отреагировал на нежелание Топурии защищать титул UFC против него
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян отреагировал на слова действующего чемпиона грузина Илии Топурии, заявившего, что он не хочет защищать титул против него.

«Представьте, что называете себя чемпионом, но уже ищете выход из положения. Ты можешь оставить титул, либо я заберу его. В любом случае он мой», — написал Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего его на счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

Материалы по теме
«Кому какое дело до Армана? Он странный». Илия Топурия — об Армане Царукяне

Царукян показал, как подтягивается на яхте в открытом море

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android