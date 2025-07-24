Царукян отреагировал на нежелание Топурии защищать титул UFC против него

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян отреагировал на слова действующего чемпиона грузина Илии Топурии, заявившего, что он не хочет защищать титул против него.

«Представьте, что называете себя чемпионом, но уже ищете выход из положения. Ты можешь оставить титул, либо я заберу его. В любом случае он мой», — написал Царукян в социальной сети X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего его на счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

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