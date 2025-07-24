Тренер Дюбуа отреагировал на слух, что британец посетил вечеринку в день реванша с Усиком

Дон Чарльз, тренер экс-чемпиона в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа, прокомментировал слухи о том, что британец посетил домашнюю вечеринку в день реванша с украинцем Александром Усиком, состоявшегося 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Я считал, что он был настроен. Мы провели достаточное время в раздевалке, чтобы разогреться. Я не увидел ничего, что бы указывало на то, что он не был в форме. Конечно, мы были ужасно расстроены тем, что не смогли реализовать план на бой.

Давайте уберём слово «вечеринка», это была встреча. Такая же встреча была и перед победой над Джошуа. Много внимания было уделено настрою, с которым он вышел на бой с Джошуа. Та встреча была перенесена из дома в раздевалку», — приводит слова Чарльза издание talkSPORT.