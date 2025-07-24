Александр Волков сразится с Жаилтоном Алмейдой на UFC 321

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков выступит на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Соперником Волкова станет пятый номер дивизиона бразилец Жаилтон Алмейда.

Фото: UFC Eurasia

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и пять поражений.

Жаилтону Алмейде 34 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации восемь побед и одно поражение.

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