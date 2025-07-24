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«Последний раз я не кайфанул от боя». Шара Буллет рассказал об изменениях в подготовке

«Последний раз я не кайфанул от боя». Шара Буллет рассказал об изменениях в подготовке
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал об изменениях в карьере после первого поражения.

«Да, я был сфокусирован на работе. Раньше для меня выступления были, как хобби. Я выходил, развлекал себя, развлекал публику. В последний раз я не кайфанул от поединка, потому что с теми болезнями, с которыми я вышел, это мне удовольствия не предоставляло. Решил серьёзно взяться и уже определиться. Я начал относиться к этому как к работе, теперь я боец 24/7, сфокусирован на поединке. Сплю, тренируюсь, кушаю», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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