«Последний раз я не кайфанул от боя». Шара Буллет рассказал об изменениях в подготовке

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал об изменениях в карьере после первого поражения.

«Да, я был сфокусирован на работе. Раньше для меня выступления были, как хобби. Я выходил, развлекал себя, развлекал публику. В последний раз я не кайфанул от поединка, потому что с теми болезнями, с которыми я вышел, это мне удовольствия не предоставляло. Решил серьёзно взяться и уже определиться. Я начал относиться к этому как к работе, теперь я боец 24/7, сфокусирован на поединке. Сплю, тренируюсь, кушаю», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.