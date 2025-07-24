Азамат Мурзаканов выступит на UFC 321, есть соперник

11-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов выступит на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Соперником Мурзаканова станет седьмой номер дивизиона австриец Александар Ракич.

Фото: UFC Eurasia

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и ни одного поражения.

Александару Ракичу 33 года. Австриец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и четыре поражения.

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