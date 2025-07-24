Экс-боец UFC Армен Петросян подписал контракт с RCC

Бывший боец среднего веса (до 84 кг) UFC армянин Армен Петросян подписал контракт с российским промоушеном RCC. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Появилась ясность по моей карьере. Подписываю контракт с лигой RCC. В ближайшее время будет анонс. Следите за новостями», — прокомментировал новость Петросян.

Армену Петросяну 34 года. Уроженец Армении дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году, с 2022-го по 2025-й выступал в UFC, где одержал три победы и потерпел четыре поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте, уступил болевым приёмом бразильцу Бруно Феррейре.