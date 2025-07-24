Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-боец UFC Армен Петросян подписал контракт с RCC

Экс-боец UFC Армен Петросян подписал контракт с RCC
Комментарии

Бывший боец среднего веса (до 84 кг) UFC армянин Армен Петросян подписал контракт с российским промоушеном RCC. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Появилась ясность по моей карьере. Подписываю контракт с лигой RCC. В ближайшее время будет анонс. Следите за новостями», — прокомментировал новость Петросян.

Армену Петросяну 34 года. Уроженец Армении дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году, с 2022-го по 2025-й выступал в UFC, где одержал три победы и потерпел четыре поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте, уступил болевым приёмом бразильцу Бруно Феррейре.

Материалы по теме
Армен Петросян высказался о возможном поединке с Александром Шлеменко в России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android