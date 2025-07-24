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Шара Буллет: не согласен, что Баррио — это понижение оппозиции

Шара Буллет: не согласен, что Баррио — это понижение оппозиции
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о предстоящем поединке с канадцем Марком-Андре Баррио.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 22:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Марк-Андре Баррио

«Я бы не сказал, что это понижение. Это средний боец, у которого, как и у всех, есть и сильные качества, и слабые. Слабых бойцов в UFC нет. Он идёт на вершину, я иду на вершину. В последнем поединке он выиграл у хорошего бойца Бруно Силву, я его тоже побеждал. Поэтому, наверное, дали этот бой», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Поединок Магомедов – Баррио состоится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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