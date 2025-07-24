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Адесанья дал прогноз на бой Махачев — Делла Маддалена

Адесанья дал прогноз на бой Махачев — Делла Маддалена
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Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался об ожидаемом поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Я считаю, что Ислам не сможет совладать с ним ни в грэпплинге, ни в стойке. Я действительно считаю, что Джек доберётся до него, не могу дождаться. Где бы этот поединок ни состоялся, я буду там», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. В мае на UFC 215 завоевал чемпионский титул в полусреднем весе, победив единогласным судейским решением американца Белала Мухаммада. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.

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