«Некоторые обещали, что будут боксировать». Бетербиев призвал Бивола к третьему бою

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев в очередной раз заявил, что команда соотечественника Дмитрия Бивола откладывает организацию трилогии.

«Некоторые обещали, что будут боксировать, а… причины придумывают любые, лишь бы не боксировать. Я обязательно сделаю пост, не моя вина, не Умара вина, что не складывается бой в России. Вы понимаете, чья это вина», — сказал Бетербиев в интервью Умару Кремлёву.

Первый поединок Бивола и Бетербиева состоялся в октябре 2024 года и завершился победой последнего большинством судейским голосов. Реванш состоялся в феврале, и на этот раз Бивол победил большинством голосов.