Шара Буллет: поражение от Пейджа не даёт покоя, хочу его закрыть

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил о желании провести реванш с британцем Майклом Пейджем.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале и завершился победой Пейджа единогласным судейским решением.

«Да, мне интересен этот бой. Мне не даёт покоя это поражение, я в любом случае захочу закрыть его реваншем. Посмотрим, в ближайшем будущем я выйду на победную тропу и буду просить об этом бое», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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