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Одноклубник — о переходе Махачева в полусредний вес: сейчас Ислам не такой уж и большой

Одноклубник — о переходе Махачева в полусредний вес: сейчас Ислам не такой уж и большой
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Российский легковес PFL Гаджи Рабаданов высказался о переходе одноклубника и соотечественника Ислама Махачева в полусредний вес (до 77 кг).

«Возможно, Ислам стал немного крупнее, чем раньше. Не знаю… Возможно, он больше работает над подъёмом тяжестей, над мощью. Не знаю, в какой форме он подойдёт к бою с Делла Маддаленой. Но сейчас Ислам всё тот же парень, не такой уж большой», — заявил Рабаданов в интервью Bloody Elbow.

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой во второй половине года.

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