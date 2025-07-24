Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, объяснил, почему ему сложно готовиться к боям в Дагестане.

«Таиланд — одна из лучших локаций для тренировок, если сфокусироваться на процессе и будешь только работать. Там хороший климат, хорошие условия. Просто, когда ты едешь в Дагестан на сборы и когда там живёшь, то это разные вещи. Когда едешь на сбор, то да, тебе хорошо, ты сфокусирован на поединке. А когда ты там живёшь, родился там, то бывает сложнее. Много отвлекающих факторов бывает. Иногда и подготовку такую тяжело подготовкой назвать, потому что никому нет дела до того, что у тебя бой. У всех какие-то проблемы, нужно помочь, внимание какое-то», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.