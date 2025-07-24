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WBO санкционировала следующий бой Александра Усика, дав 30 дней на переговоры

WBO санкционировала следующий бой Александра Усика, дав 30 дней на переговоры
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Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала следующий бой украинца Александра Усика. Как информирует пресс-служба WBO, в следующем поединке Усик должен встретиться с новозеландцем Джозефом Паркером. Сторонам спортсменов дали 30 дней, чтобы договорились о бое.

Усик является абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе. Паркер – временный чемпион организации.

В последнем поединке, который состоялся 19 июля, Усик встречался с британцем Даниэлем Дюбуа, которого победил нокаутом в пятом раунде. В общей сложности на счету украинца 24 победы в 24 поединках. На счету Паркера 36 побед и три поражения.

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