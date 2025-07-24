«Пусть остаётся при ней». Ян — о теории Хабиба, что у бойца не может быть двух пиков

Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян в преддверии своего поединка с американцем Маркусом Макги на турнире UFC on ABC 9 поделился мыслями о теории члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова о том, что у бойца не может быть двух пиков в карьере.

«Это же теория Хабиба, пусть он при ней остаётся.

Чувствую ли в себе кондиции, чтобы снова выйти на пик? Не знаю, как можно оценить, когда ты на пике. Нужно это чувствовать либо показывать. Но я считаю, что у меня есть всё, чтобы стараться прийти к этому пику», — сказал Ян на пресс-конференции.

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.