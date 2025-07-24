Соннен дал категоричный прогноз на реванш между Анкалаевым и Перейрой

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен выразил уверенность, что россиянин Магомед Анкалаев вновь победил бы представителя Бразилии Алекса Перейру в реванше.

«Я бы посмотрел на поединок Алекса Перейры с Томом Аспиналлом прямо сейчас. Но что касается боя с Магомедом Анкалаевым, то Алекс не сможет его победить. Это констатация факта. Они уже дрались. И в том поединке не было ничего, что заставило бы вас поверить, что в реванше результат мог бы быть каким-нибудь другим», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Напомним, Анкалаев и Перейра встречались на турнире UFC 313, который проходил в марте этого года. Магомед победил единогласным решением судей, за счёт чего стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Реванш спортсменом станет главным событием вечера на турнире UFC 320, который должен пройти в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября.

Перейра сходил к шаманам перед возможным реваншем с Анкалаевым: