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Соннен дал категоричный прогноз на реванш между Анкалаевым и Перейрой

Соннен дал категоричный прогноз на реванш между Анкалаевым и Перейрой
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Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен выразил уверенность, что россиянин Магомед Анкалаев вновь победил бы представителя Бразилии Алекса Перейру в реванше.

«Я бы посмотрел на поединок Алекса Перейры с Томом Аспиналлом прямо сейчас. Но что касается боя с Магомедом Анкалаевым, то Алекс не сможет его победить. Это констатация факта. Они уже дрались. И в том поединке не было ничего, что заставило бы вас поверить, что в реванше результат мог бы быть каким-нибудь другим», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Напомним, Анкалаев и Перейра встречались на турнире UFC 313, который проходил в марте этого года. Магомед победил единогласным решением судей, за счёт чего стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Реванш спортсменом станет главным событием вечера на турнире UFC 320, который должен пройти в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября.

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