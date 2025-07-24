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Легенда реслинга Халк Хоган ушёл из жизни в возрасте 71 года

Легенда реслинга Халк Хоган ушёл из жизни в возрасте 71 года
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Знаменитый американский рестлер, актёр, телеведущий и музыкант Халк Хоган умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает TMZ Sports.

Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году. В 1983 году американец подписал контракт с World Wrestling Federation (ныне WWE). Во многом именно его образ стал причиной резкой популярности реслинга в США в 1980-е. В 2005 году, перед WrestleMania 21, Хоган был введён в Зал славы WWE, а затем – повторно в 2020 году в составе nWo (New World Order).

В кинематографе Халк Хоган больше всего запомнился зрителям по таким голливудским картинам, как «Гром в раю», «Силач Санта-Клаус», «Крутой Уокер», «Американский папаша» и другим. Его карьера в кино началась в 1982 году.

В 2024 году Хоган публично поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента США.

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