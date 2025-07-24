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Видео: Пётр Ян выступил с обращением перед боем в UFC с американцем Маркусом Макги

Видео: Пётр Ян выступил с обращением перед боем в UFC с американцем Маркусом Макги
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Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян обратился к болельщикам перед своим поединком с американцем Маркусом Макги. Спортсмены встретятся на турнире UFC on ABC 9, который пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

«Ребята, всех приветствую! 26 июля состоится мой поединок на UFC в Абу-Даби. Всем огромное спасибо, кто болеет, поддерживает. Смотрите, будет красиво», — сказал Ян.

Пётр Ян выступил с обращением перед боем в UFC:

В общей сложности Ян к настоящему моменту принял участие в 23 поединках, в которых одержал 18 побед (семь из которых добыты нокаутом) и потерпел пять поражений. На счету Макги 10 побед (восемь – нокаутом) и одно поражение.

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