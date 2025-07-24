Видео: Пётр Ян выступил с обращением перед боем в UFC с американцем Маркусом Макги

Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян обратился к болельщикам перед своим поединком с американцем Маркусом Макги. Спортсмены встретятся на турнире UFC on ABC 9, который пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ребята, всех приветствую! 26 июля состоится мой поединок на UFC в Абу-Даби. Всем огромное спасибо, кто болеет, поддерживает. Смотрите, будет красиво», — сказал Ян.

Пётр Ян выступил с обращением перед боем в UFC:

В общей сложности Ян к настоящему моменту принял участие в 23 поединках, в которых одержал 18 побед (семь из которых добыты нокаутом) и потерпел пять поражений. На счету Макги 10 побед (восемь – нокаутом) и одно поражение.