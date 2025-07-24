В Саудовской Аравии заявили, что не заинтересованы в бое Усика и Паркера

Саудовские компании Riyadh Season и Sela заявили, что не заинтересованы в поединке между непобеждённым украинцем Александром Усиком и новозеландцем Джозефом Паркером, сообщает Ring Magazine в социальных сетях. Ранее Всемирная боксёрская организация (WBO) санкционировала данный бой и дала 30 дней спортсменам, чтобы договориться.

Напомним, Усик является абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе. Паркер – временный чемпион организации.

В последнем поединке, который состоялся 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Усик встречался с британцем Даниэлем Дюбуа, которого нокаутировал в пятом раунде. В общей сложности на счету украинского боксёра 24 победы в 24 поединках. У Паркера 36 побед и три поражения.