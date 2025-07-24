Промоушен WWE отреагировал на смерть иконы реслинга Халка Хогана

Американский реслинг-промоушен World Wrestling Federation (WWE) отреагировал на смерть Халка Хогана. Легендарный рестлер, актёр, телеведущий и музыкант скончался 24 июля на 72-м году жизни.

«WWE с грустью узнал о кончине члена Зала славы WWE Халка Хогана. Будучи одной из самых узнаваемых фигур поп-культуры, Хоган помог WWE добиться мирового признания в 1980-х годах. WWE выражает соболезнования семье, друзьям и поклонникам Хогана», — говорится в сообщении организации.

Хоган подписал контракт с WWE в 1983 году. Во многом за счёт его фигуры реслинг получил широкую популярность в США в 1980-е.

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