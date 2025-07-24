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Стала известна возможная причина смерти легендарного рестлера Халка Хогана

Стала известна возможная причина смерти легендарного рестлера Халка Хогана
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Издание TMZ поделилось подробностями относительно смерти прославенного рестлера Халка Хогана. Именитый спортсмен, актёр, телеведущий и музыкант скончался 24 июля на 72-м году жизни. По сведениям источника, изначально медики были вызваны домой к Хогану из-за остановки сердца.

«Медиков вызвали в дом иконы WWE в Клируотере, штат Флорида, ранним утром в четверг… Операторы заявили, что вызов был связан с остановкой сердца», — говорится в сообщении издания.

В 2005 году, перед WrestleMania 21, Хоган был введён в Зал славы WWE, а затем – повторно в 2020 году в составе nWo (New World Order).

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