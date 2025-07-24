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Сильвестр Сталлоне отреагировал на смерть Халка Хогана

Сильвестр Сталлоне отреагировал на смерть Халка Хогана
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Прославленный американский актёр Сильвестр Сталлоне выразил соболезнования в связи со смертью легендарного рестлера Халка Хогана.

«Мне посчастливилось познакомиться с этой блестящей личностью и шоуменом, когда ему было 26 лет. Он был просто великолепен, а его невиданное мастерство сделало «Рокки 3» невероятно особенным. Моё сердце разрывается», — написал Сталлоне на своей странице в социальных сетях.

«Рокки 3» вышел на экраны в 1982 году. Хоган сыграл роль рестлера Тандерлипса. Это была его дебютная большая роль в кино. До этого он несколько раз снимался в эпизодах.

Хоган скончался в четверг, 24 июля. Именитому рестлеру был 71 год.

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