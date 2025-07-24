Джон Сина отреагировал на смерть Халка Хогана, показав памятное фото

Американский рестлер и актёр Джон Сина отреагировал на смерть Халка Хогана. Икона реслинга, актёр, телеведущий и музыкант скончался 24 июля на 72-м году жизни.

Сина на своей странице в социальных сетях поделился фотографией с главного события Wrestlemania 3 в 1987 году. Хоган тогда проводил защиту пояса чемпиона WWF в тяжёлом весе. Противостоял Халку Андре Гигант. Халк и Гигант встречались неоднократно, а их соперничество многие считают одним из самых важных в истории реслинга.

Фото: Jeffrey Asher/ Getty Images

Хоган подписал контракт с WWE в 1983 году. Во многом за счёт его фигуры реслинг получил широкую популярность в США в 1980-е. Также спортсмен известен съёмками в кино и на телевидении.

Джеймс Харден появился в образе легендарного рестлера Хогана: