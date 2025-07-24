Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Сина отреагировал на смерть Халка Хогана, показав памятное фото

Джон Сина отреагировал на смерть Халка Хогана, показав памятное фото
Комментарии

Американский рестлер и актёр Джон Сина отреагировал на смерть Халка Хогана. Икона реслинга, актёр, телеведущий и музыкант скончался 24 июля на 72-м году жизни.

Сина на своей странице в социальных сетях поделился фотографией с главного события Wrestlemania 3 в 1987 году. Хоган тогда проводил защиту пояса чемпиона WWF в тяжёлом весе. Противостоял Халку Андре Гигант. Халк и Гигант встречались неоднократно, а их соперничество многие считают одним из самых важных в истории реслинга.

Фото: Jeffrey Asher/ Getty Images

Хоган подписал контракт с WWE в 1983 году. Во многом за счёт его фигуры реслинг получил широкую популярность в США в 1980-е. Также спортсмен известен съёмками в кино и на телевидении.

Материалы по теме
Символ реслинга ушёл в вечность. Халк Хоган умер, но его наследие — бессмертно
Символ реслинга ушёл в вечность. Халк Хоган умер, но его наследие — бессмертно

Джеймс Харден появился в образе легендарного рестлера Хогана:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android