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Излечившийся от рака кожи легендарный Рик Флэр отреагировал на смерть Халка Хогана

Излечившийся от рака кожи легендарный Рик Флэр отреагировал на смерть Халка Хогана
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76-летний легендарный рестлер Ричард Морган Флиер, более известный под сценическим именем Рик Флэр, отреагировал на смерть своего друга и коллеги Терри Джина Боллеа, выступавшего под именем Халк Хоган.

«Я абсолютно потрясён известием о кончине моего близкого друга Халка Хогана.

Халк был рядом со мной с тех пор, как мы начали заниматься реслингом. Невероятный спортсмен, талант, друг и отец! Наша дружба значила для меня очень много. Он всегда был рядом со мной, даже когда я не просил его об этом. Он был одним из первых, кто навестил меня, когда я лежал в больнице с шансом выжить, равным 2%, и он молился у моей постели. Халк также одолжил мне денег, когда Рид был болен. Халкстер, никто и никогда не сравнится с тобой! Покойся с миром, мой друг!» — написал Флэр в социальной сети Х (ранее Twitter).

На днях Рик в социальных сетях сообщил, что излечился от рака кожи, который был диагностирован второй раз за три года. Флэр и Хоган, по мнению многих экспертов и рестлеров, считаются величайшими представителями и популяризаторами этого вида спорта.

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