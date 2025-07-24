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Стало известно, с кем в UFC проведёт следующий бой Икрам Алискеров — источник

Стало известно, с кем в UFC проведёт следующий бой Икрам Алискеров — источник
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Российский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в среднем весе (до 84 кг) UFC, Икрам Алискеров в следующем поединке встретится с представителем Южной Кореи Чун Ён Паком. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил инсайдер Нолан Кинг. По его сведениям, спортсмены сразятся 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Алискеров должен был провести бой с бразильцем Бруно Феррейрой в ночь с 19 на 20 июля мск на турнире UFC 318, однако снялся с соревнований из-за перелома пальца на ноге. В общей сложности на счету Икрама в смешанных единоборствах 16 побед при двух поражениях. В активе бойца из Южной Кореи 19 побед при шести поражениях.

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