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«Икона реслинга». Одна из главных звёзд WWE СМ Панк — о смерти Халка Хогана

«Икона реслинга». Одна из главных звёзд WWE СМ Панк — о смерти Халка Хогана
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46-летний американский рестлер WWE, спортивный комментатор и бывший боец смешанных единоборств Филипп Брукс, более известный как СМ Панк, отреагировал на смерть легендарного представителя реслинга Терри Джина Боллеа, выступавшего под именем Халк Хоган.

«Независимо от того, любили вы его или нет, он был поистине иконой в мире реслинга», — написал Панк в социальной сети Х (ранее Twitter).

Тело 72-летней легенды реслинга было обнаружено утром, 24 июля, по местному времени. Халк является одним из ключевых персонажей, благодаря которым реслинг обрёл популярность как на территории США, так и во всём мире. Он выступал в таких промоушенах как WWF (позже WWE), WCW, TNA, NJPW.

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