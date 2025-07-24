«Он был настоящим MAGA». Дональд Трамп отреагировал на смерть Халка Хогана

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью рестлера и актёра Халка Хогана.

«Сегодня мы потеряли большого друга. Халк Хоган всегда был настоящим MAGA (Make America Great Again – вернём Америке былое величие – политический лозунг Трампа. – Прим. «Чемпионата»). Он был сильным, выносливым, умным и с огромным сердцем. Он произнёс потрясающую речь на Национальном съезде Республиканской партии, которая стала одним из самых ярких событий недели. Он радовал фанатов со всего мира, а его влияние на культуру было колоссальным. Наши самые тёплые пожелания его жене Скай и всей семье. Нам будет очень не хватать Халка Хогана!» — написал Трамп на своей странице в социальных сетях.

Джеймс Харден появился в образе легендарного рестлера Хогана: