Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Такого человека ещё не было и, возможно, не будет». Трипл Эйч — о смерти Халка Хогана

«Такого человека ещё не было и, возможно, не будет». Трипл Эйч — о смерти Халка Хогана
Аудио-версия:
Комментарии

55-летний рестлер и директор по контенту World Wreslting Entertainment (WWE) Пол Майкл Левек, известный как Трипл Эйч, отреагировал на смерть легендарного рестлера Терри Джина Боллеа, выступавшего под именем Халк Хоган.

«Компания WWE не была бы там, где она есть сегодня, без выдающихся персонажей, которые сражаются на ринге. И мало кто, если вообще кто-то, был крупнее Терри «Халка Хогана» Боллеа. Он считался образцом того, что значит быть «суперзвездой» — мировой сенсацией, которая вдохновляла миллионы людей упорно трудиться над тем, чего они хотели достичь, а его образ делал его узнаваемым для поклонников по всему миру.

Проще говоря, Халк Хоган, одетый в красно-жёлтую или чёрно-белую одежду, был культовым персонажем. Как «Настоящий Американец» и лидер одной из крупнейших группировок в отрасли он превзошёл весь бизнес и поднял его на невиданные ранее высоты — в каждой стране и на каждом континенте. Такого, как Халкстер, ещё не было и, вполне возможно, никогда не будет. Моя семья выражает свои соболезнования его семье, друзьям и поклонникам», — написал Левек в социальной сети Х (ранее Twitter).

Хоган скончался 24 июля на 73-м году.

Материалы по теме
Символ реслинга ушёл в вечность. Халк Хоган умер, но его наследие — бессмертно
Символ реслинга ушёл в вечность. Халк Хоган умер, но его наследие — бессмертно
Материалы по теме
Излечившийся от рака кожи легендарный Рик Флэр отреагировал на смерть Халка Хогана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android