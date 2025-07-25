«Мир реслинга потерял легенду». Гробовщик — о смерти Хогана

60-летний легендарный рестлер промоушена WWE Марк Уильям Кэлвей, известный под именем Гробовщик, прокомментировал смерть иконы реслинга, друга и коллеги Терри Джина Боллеа, выступавшего под именем Халк Хоган.

«Мир реслинга потерял настоящую легенду. Его вклад в наш бизнес неизмерим, и я благодарен ему за это. Спасибо тебе, Халк Хоган», — написал Гробовщик в социальной сети Х (ранее Twitter).

Гробовщик и Хоган провели друг с другом достаточное количество матчей, одними из самых ярких признаются следующие: поединок за титул WWF на крупном шоу Survivor Series — 1991, где Халк завоевал титул. Второй бой в их противостоянии состоялся на PPV This Tuesday in Texas — 1991, где Гробовщик стал чемпионом. В 2002-м на Judgment Day Кэлвей защитил чемпионство WWE.