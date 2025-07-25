Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мир реслинга потерял легенду». Гробовщик — о смерти Хогана

«Мир реслинга потерял легенду». Гробовщик — о смерти Хогана
Комментарии

60-летний легендарный рестлер промоушена WWE Марк Уильям Кэлвей, известный под именем Гробовщик, прокомментировал смерть иконы реслинга, друга и коллеги Терри Джина Боллеа, выступавшего под именем Халк Хоган.

«Мир реслинга потерял настоящую легенду. Его вклад в наш бизнес неизмерим, и я благодарен ему за это. Спасибо тебе, Халк Хоган», — написал Гробовщик в социальной сети Х (ранее Twitter).

Гробовщик и Хоган провели друг с другом достаточное количество матчей, одними из самых ярких признаются следующие: поединок за титул WWF на крупном шоу Survivor Series — 1991, где Халк завоевал титул. Второй бой в их противостоянии состоялся на PPV This Tuesday in Texas — 1991, где Гробовщик стал чемпионом. В 2002-м на Judgment Day Кэлвей защитил чемпионство WWE.

Материалы по теме
Символ реслинга ушёл в вечность. Халк Хоган умер, но его наследие — бессмертно
Символ реслинга ушёл в вечность. Халк Хоган умер, но его наследие — бессмертно
Материалы по теме
«Такого человека ещё не было и, возможно, не будет». Трипл Эйч — о смерти Халка Хогана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android