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«Величайший в истории». Стинг — о смерти Халка Хогана

«Величайший в истории». Стинг — о смерти Халка Хогана
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66-летний легендарный рестлер Стив Борден, известный под сценическим именем Стинг, отреагировал на смерть своего друга и коллеги Терри Джина Боллеа, выступавшего под именем Халк Хоган.

«Халк Хоган — ВЕЛИЧАЙШИЙ В ИСТОРИИ. Не могу выразить, как я благодарен тебе за всё, что ты сделал для меня и для фанатов реслинга по всему миру. Я любил тебя и буду скучать по тебе.

Терри Болеа, покойся с миром», — написал Стинг в социальной сети Х (ранее Twitter).

Свой последний в карьере поединок Стинг провёл в 2024-м в промоушене All Elite Wreslting (AEW) на крупном шоу Revolution. В команде с Дарби Аллином он противостоял «Янг Бакс» (Мэтт и Ник Джексоны). Стинг и Аллин выиграли командные титулы промоушена, а после поединка они были объявлены вакантными.

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