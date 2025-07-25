«Величайший в истории». Стинг — о смерти Халка Хогана

66-летний легендарный рестлер Стив Борден, известный под сценическим именем Стинг, отреагировал на смерть своего друга и коллеги Терри Джина Боллеа, выступавшего под именем Халк Хоган.

«Халк Хоган — ВЕЛИЧАЙШИЙ В ИСТОРИИ. Не могу выразить, как я благодарен тебе за всё, что ты сделал для меня и для фанатов реслинга по всему миру. Я любил тебя и буду скучать по тебе.

Терри Болеа, покойся с миром», — написал Стинг в социальной сети Х (ранее Twitter).

Свой последний в карьере поединок Стинг провёл в 2024-м в промоушене All Elite Wreslting (AEW) на крупном шоу Revolution. В команде с Дарби Аллином он противостоял «Янг Бакс» (Мэтт и Ник Джексоны). Стинг и Аллин выиграли командные титулы промоушена, а после поединка они были объявлены вакантными.