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«Потеряли настоящую икону». Олимпийский чемпион — о смерти Халка Хогана

«Потеряли настоящую икону». Олимпийский чемпион — о смерти Халка Хогана
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56-летний Курт Энгл, являющийся американским олимпийским чемпионом по вольной борьбе и рестлером, отреагировал на смерть своего друга и коллеги Терри Джина Боллеа, выступавшего под именем Халк Хоган.

«Покойся с миром! Халкстер, спасибо тебе за то, что открыл двери для стольких людей в этом бизнесе, включая меня. Курта «Сделано в Америке» Энгла не было бы без Халка Хогана. Моё сердце и молитвы с его семьёй. Сегодня мы потеряли настоящую икону», — написал Энгл в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Энгл завоевал золотую медаль по вольной борьбе на Олимпийских играх 1996 года, выступая со сломанной шеей. Он является одним из четырёх человек, получивших «Большой шлем» в борьбе (юношеские национальные соревнования, NCAA, чемпионат мира и Олимпийские игры). В профессиональном реслинге дебютировал в 1996-м, а контракт с WWF (ныне WWE) подписал в 1999-м.

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