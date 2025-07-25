Президент UFC Дана Уайт отреагировал на смерть Халка Хогана в 71 год

Президент UFC Дана Уайт выразил соболезнования в связи с уходом из жизни иконы реслинга Халка Хогана. Легендарный спортсмен, актёр, телеведущий и музыкант скончался 24 июля. Ему был 71 год.

«Покойся с миром, Халк», — написал Уайт на своей странице в социальных сетях.

Карьеру рестлера Хоган начал в 1977 году. На протяжении десятилетий Халк оставался одной из ключевых фигур индустрии. Параллельно с реслингом активно снимался в кино и на телевидении. Первую большую роль он сыграл в 1982 году в фильме «Рокки 3». В 2005 году, перед WrestleMania 21, Халк был введён в Зал славы WWE, а затем – повторно в 2020 году в составе nWo (New World Order).

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