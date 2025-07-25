Тони Беллью назвал имена боксёров, которые могли бы победить Александра Усика

Бывший чемпион мира Тони Беллью ответил на вопрос, кто мог бы победить украинского боксёра Александра Усика.

— Вы сказали, что один из немногих супертяжей в истории, кто мог бы создать проблемы Усику — это Леннокс Льюис. Кто-то ещё, по-вашему, мог бы его победить?

— Майк Тайсон и Мухаммед Али. Сто процентов. Такой стиль, такая неуловимость, такая скорость. Усик не так быстр, как Али был в супертяжёлом весе.

Усик на самом деле тяжелее, чем был Али. Причём ощутимо. Никогда не было супертяжа с такой скоростью рук, как у Али. Майк Тайсон в своём прайме — он был жестоким и беспощадным, но, думаю, Усик делал бы с ним то же, что и с Гассиевым, — приводит слова Беллью Esportsinsider.

В своём последнем бою Усик в реванше нокаутировал в девятом раунде Даниэля Дюбуа. Усик провёл на профессиональном ринге 24 боя и одержал победу во всех, не имея ни одного поражения.