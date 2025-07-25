«Это предательство». Джефф Монсон раскритиковал россиян, которые сменили гражданство

Российский боец американского происхождения Джефф Монсон подверг критике россиян, которые решили сменить гражданство.

«Эти спортсмены должны помнить, что за страна их родина. Россия — место, где они научились заниматься спортом, где у них были тренировки, тренеры, соперники, которые помогали им становиться лучше. Благодаря этому они стали хорошими спортсменами, кто-то стал чемпионом. А теперь из-за проблем они хотят уехать, переехать в другие страны. Для меня это предательство. Настоящее предательство.

Любой спортсмен, бизнесмен, кто уезжает из России из-за санкций или международного давления, он покидает свою родину. У таких людей нет верности. Это удар в спину. Как можно доверять человеку, который уходит из страны при первом же кризисе? Как можно полагаться на него в отношениях, в работе, в спорте, где угодно? Это люди, которым нельзя доверять», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».

Ранее Джефф Монсон заявил, что отказался от гражданства США. По его словам, он не хочет ассоциироваться с Соединёнными Штатами и с политикой их правительства. Отметим, что в 2018 году Снеговик получил российское гражданство.

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