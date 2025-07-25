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Джефф Монсон назвал единственную причину, по которой съездил бы в США

Джефф Монсон назвал единственную причину, по которой съездил бы в США
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Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал о своём отказе от американского гражданства и подчеркнул, что хочет жить в России, считая эту страну своим домом.

«Я отказался от американского гражданства. Да, я бы хотел навестить Америку. У меня там семья, взрослые дети, которых хотел бы обнять, поцеловать, сказать «привет». Но жить хочу в России. Потому что здесь моя жизнь. Здесь моё будущее. Это страна, которая дала мне шанс жить той жизнью, которой я живу. Дала мне возможность помогать другим. Это моя страна… У меня нет никакого желания возвращаться в Америку, чтобы жить там, потому что моя жизнь — здесь», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».

Напомним, Монсон по прозвищу «Снеговик» получил российское гражданство в 2018 году.

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