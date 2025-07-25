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Райан Гарсия вызвал на бой Мэнни Пакьяо

Райан Гарсия вызвал на бой Мэнни Пакьяо
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Популярный 26-летний американский легковес Райан Гарсия заявил о желании провести бой с 46-летним бывшим чемпионо мира в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«Я уже давно хотел сразиться с легендарным Мэнни Пакьяо. Это то, о чём можно только мечтать. Раньше велись разговоры о нашем поединке, но всё сорвалось. У этого есть своя история. Я всегда готов к вызовам. Я бы солгал, если бы сказал, что мне это неинтересно. Если Мэнни хочет драться, давай сделаем это. Я знаю, что создам много проблем для Пакьяо. Я буду доминировать над ним. Я буду использовать ошибки Мэнни лучше, чем другие», — приводит слова Гарсии The Ring.

20 июля Пакьяо провёл бой с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем Марио Барриосом, который завершился вничью.

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