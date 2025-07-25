Стали известны результаты взвешивания Петра Яна и Маркуса Макги

Состоялась церемония взвешивания экс-чемпиона UFC российского бойца смешанных единоборств Петра Яна и его соперника по предстоящему поединку Маркуса Макги из США. Спортсмены встретятся на турнире UFC on ABC 9, который пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

Во время взвешивания Пётр Ян показал результат 61,23 кг, Маркус Макги — 61,69 кг.

За свою профессиональную карьеру Ян к настоящему моменту принял участие в 23 поединках, в которых одержал 18 побед (семь из которых были добыты нокаутом) и потерпел пять поражений. На счету Макги 10 побед (восемь – нокаутом) и одно поражение.

Видео: Как дерётся Пётр Ян